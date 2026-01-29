В Нижнем Ломове менеджер салона связи присвоила смартфон

37-летнюю жительницу Нижнего Ломова, работавшую менеджером салона связи, осудили за присвоение товаров и денег.

В мае прошлого года женщина взяла из сейфа офиса продаж смартфон, гарнитуру и аккумуляторную батарею, а из кассы - 2 000 рублей. Общая сумма похищенного составила более 17 900 рублей.

Когда в июне работодатель проводил инвентаризацию, недостача обнаружилась.

Женщина заявила, что нуждалась в деньгах и новом телефоне, поэтому перед увольнением решилась на преступление. Вину она признала, но ущерб не возместила.

Суд приговорил горожанку к 3 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.