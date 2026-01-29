В Пензе вынесли приговор по делу о конфликте из-за телевизора

В Пензе вынесли приговор по делу о конфликте из-за телевизора
В Пензе вынесли приговор 56-летней женщине, которая ранила ножом 45-летнего сожителя во время конфликта из-за телевизора.

Горожанка поссорилась с мужчиной в своей однокомнатной квартире в ночь с 28 на 29 октября прошлого года. Сначала они вместе выпивали под звуки телевизора, потом хозяйка захотела спать и попросила тишины, но сожитель продолжил просмотр.

Разозленная женщина сходила на кухню, взяла хозяйственный нож с длиной клинка 18,9 см и вонзила его мужчине в живот.

Осознав, что сделала, пензячка вызвала скорую. Полученную потерпевшим рану расценили как тяжкий вред здоровью.

Горожанка признала вину и пояснила, что хотела лишь напугать сожителя. Он, в свою очередь, простил женщину и заявил, что никаких претензий не имеет.

В итоге суд приговорил пензячку к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в областной прокуратуре.

