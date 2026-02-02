Пензячка похитила у подруги 180 000 рублей и втянула ее в долги

41-летняя жительница Пензы может получить срок за кражу чужих денег. Она вывела с карты своей 46-летней подруги 180 000 рублей и оформила на ее имя кредит (500 000) и микрозаем (15 000).

Заявление в полицию подала сама пострадавшая, когда обнаружила пропажу со счета. Заемные средства она не получала.

Личность подозреваемой установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Та не стала отрицать вину.

«Повела меня жизнь не туда, конечно... Нуждалась я в деньгах, нужны были деньги, не на что было жить мне. У меня была подруга хорошая, я ей всегда помогала, с телефоном подсказывала, через «Госуслуги» подавала документы - в общем, знала пароль от ее телефона», - рассказала на допросе задержанная.

Однажды она предложила подруге почистить гаджет от вирусов и под этим предлогом вывела со счета 120 тысяч рублей. Жертва ничего не заметила, поэтому злоумышленница сделала перевод еще на 60 тысяч.

«Потом я поняла, что подруга-то ничего не видит, она не умеет телефоном-то пользоваться. Ну и решила дальше пойти, черт меня дернул, конечно... И оформила микрозайм, кредит. Нехорошо, конечно, с подругой получилось, но надо же было на что-то жить. Я раскаиваюсь, вообще неправильно поступила так с ней. Она мне доверяла, а я вот так с ней поступила. Никому не желаю так себя вести, тем более с друзьями», - добавила горожанка.

Присвоенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, а на данный момент возместила потерпевшей 500 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.