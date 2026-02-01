В Заречном застолье едва не закончилось убийством

45-летнего зареченца обвиняют в покушении на убийство. Следствие ведут сотрудники Зареченского межрайонного отдела СУ СК России по области.

Вечером 14 января горожанин навестил своего 44-летнего знакомого. Совместное застолье закончилось ссорой, гость схватился за нож и нанес хозяину множество ударов по голове и телу.

Нанесенный здоровью потерпевшего вред квалифицировали как тяжкий. Поскольку он вовремя получил медицинскую помощь, преступный умысел следователи признали не доведенным до конца.

«Жителю города Заречного предъявлено обвинение в покушении на убийство, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в СУ СКР.

Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего и закрепить доказательственную базу.