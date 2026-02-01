Пензенец украл «болгарку» за 10 000 рублей из-за нехватки денег

42-летний пензенец рискует оказаться на скамье подсудимых за кражу электроинструмента. Мотивом преступления стала нехватка денег.

Заявление в полицию подал представитель строительного магазина, когда обнаружил пропажу товаров общей стоимостью более 50 000 рублей.

Задержанный горожанин не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что оказывает строительные услуги как самозанятый и хотел купить угловую шлифовальную машину, но уже на месте понял, что имеющихся денег недостаточно.

«Злоумышленник сфотографировал ценник аналогичного товара стоимостью 2 000 рублей. Затем, используя эту фотографию и оплатив на кассе самообслуживания товар, он подменил покупку на шлифовальную машинку стоимостью 10 000 рублей», - рассказали в областном УМВД.

После этого горожанин беспрепятственно ушел. Увлекшись простотой схемы, он в течение нескольких дней таким же образом обзавелся цепной пилой, перфоратором и еще одной «болгаркой». Оборудование он применял в работе.

Сотрудники полиции все похищенное изъяли, а пензенцу теперь грозит лишение свободы на срок до 2 лет.