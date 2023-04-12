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Криминал

В Пензе бывший таксист обманул агрегатор на полмиллиона

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Сначала он честно работал таксистом, а затем его аккаунт заблокировал агрегатор. Тогда житель Пензы, оставшийся без работы, решил пойти на уловку. Создал фальшивые учетные записи, сделал вид, что выполняет пассажирские перевозки, и стал получать деньги от транспортной компании.

«В течение года мне удавалось работать в этом агрегаторе, и в течение года он мне выплатил около 500 000 рублей», - рассказал подозреваемый.

«Путем использования программ изменял свое местоположение и якобы совершал поездки по регионам Российской Федерации, получая при этом бонусы от агрегатора, которые в последующем выводил на свой банковский счет», - отметил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Пуштаков.

Вскоре 46-летнего жителя Пензы вывели «на чистую воду». Отрицать вину он не стал и во всем сознался полицейским. По данному факту завели уголовное дело о мошенничестве.

«Наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет»,- сообщил Игорь Пуштаков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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