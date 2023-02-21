Пензенцу, едва не зарезавшему незнакомца, вынесли приговор

21.02.2023 | 07:50

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Пензы, ударившему ножом прохожего.

Установлено, что ночью 5 сентября 2022 года у входа в Комсомольский парк в Заводском районе между мужчиной, ранее судимым за кражу, и незнакомым ему 32-летним пензенцем разгорелся конфликт. Старший спорщик выхватил складной нож и ударил оппонента в шею.

Раненый добежал до ближайшего магазина и попросил вызвать скорую. Бригада медиков доставила пациента в больницу, где ему оказали помощь. Судебно-медицинская экспертиза установила, что его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Во время расследования уголовного дела и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей.

«Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.