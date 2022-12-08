Молодого пензенца едва не убили у входа в городской парк

08.12.2022 | 13:25

46-летнего жителя Пензы обвиняют в покушении на убийство 32-летнего горожанина.

Незнакомые друг с другом мужчины ночью 5 сентября случайно встретились у входа в Комсомольский парк в Заводском районе.

Младший походя сказал что-то оскорбительное в адрес старшего, завязался конфликт, во время которого первый стукнул второго рукой по лицу. Не сдержавшись, пензенец достал складной нож и ударил им обидчика по шее.

«Пострадавший, получив ранение, добежал до ближайшего магазина, где попросил вызвать скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и по решению суда заключили под стражу. Возбужденное в отношении него уголовное дело направили на рассмотрение в суд.