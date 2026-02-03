Кузнечанин ушел из магазина с чужим кольцом вместо обогревателя

В Кузнецке 69-летнего мужчину подозревают в краже золотого кольца стоимостью 10 000 рублей.

В полицию с заявлением о пропаже украшения обратилась 40-летняя горожанка. Она рассказала, что трудится в магазине и во время работы оставила свое кольцо с драгоценным камнем на витрине. Когда через некоторое время женщина вернулась, то не нашла его.

По подозрению в краже задержали посетителя магазина. Тот не стал отрицать вину.

По его словам, он пришел за обогревателем. Прогуливаясь по торговым рядам, кузнечанин заметил на витрине кольцо. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина спрятал украшение в карман и ушел из магазина.

Похищенное он думал продать, но не успел.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.