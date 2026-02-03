В Пачелме молодой водитель покалечил сотрудницу метеостанции

23-летний житель Пачелмского района предстанет перед судом за то, что покалечил 64-летнюю сотрудницу метеостанции.

Все случилось в Пачелме в мае 2024 года. Молодой мужчина управлял «Ладой-Приорой» и сбил женщину, которая направлялась на работу и пересекала проезжую часть улицы Льва Толстого. Пешеходный переход на ней отсутствовал.

Травмы, полученные пострадавшей, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направили в суд на рассмотрение, сообщили в прокуратуре Пензенской области.