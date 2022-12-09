В Пензенской области коррупция процветает в сфере образования

09.12.2022 | 09:50

В пятницу, 9 декабря, в День борьбы с коррупцией, прокуратура Пензенской области опубликовала статистику преступлений в этой сфере.

За 11 месяцев 2022 года выявлено 173 преступления такой направленности. Из них 52 (30%) - мошенничество, 47 - мелкое взяточничество (до 10 000 рублей), 25 - получение взятки, 18 - дача взятки, 13 - присвоение или растрата.

Также вскрыто 7 случаев посредничества во взяточничестве, по 3 - коммерческого подкупа и злоупотребления должностными полномочиями, 2 - служебного подлога.

Кроме того, зафиксировано одно злоупотребление полномочиями, один подкуп работника контрактной службы и одно хищение оружия.

«Сферами, наиболее подверженными коррупционной преступности, продолжают оставаться бюджетные правоотношения и образование», - отметила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

9 декабря в Пензенской области органы прокуратуры проводят горячую линию, куда можно сообщить о фактах коррупции. Телефоны можно узнать здесь.