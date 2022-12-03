Криминал

После гибели ребенка в Сурске следователи возбудили уголовное дело

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По факту гибели четырехлетнего мальчика при пожаре, произошедшем в городе Сурске Городищенского района, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В пятницу, 2 декабря, в 17:40 в МЧС поступил сигнал о том, что в Сурске возникло возгорание. Пламя охватило деревянный частный дом на улице Восточной. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Также стало известно, что в доме мог находиться ребенок. По состоянию на 22:15 на месте все еще работали 7 человек и 3 машины. Затем велись пролив и разборка конструкций.

После ликвидации пожара около 1:00 на кухне нашли погибшим мальчика 2018 года рождения.

При первоначальном осмотре на теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели малолетнего, а также причина пожара и иные условия, способствовавшие произошедшему», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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