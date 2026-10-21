Иностранец похитил у пензенцев золото на 450 000 рублей

Криминал

Иностранец похитил у пензенцев золото на 450 000 рублей
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В Пензе вынесли приговор 33-летнему иностранцу, совершившему две кражи ювелирных изделий.

Мужчина заранее готовился к преступлениям: присматривал дома, в которые можно залезть, одевался в неприметную одежду, когда шел «на дело».

Днем 12 февраля 2025 года он, взломав окно, проник в дом, хозяева которого в тот момент отсутствовали, и забрал золотые кольца, браслеты, цепочку с подвеской. Общая сумма похищенного составила 399 370 рублей.

15 февраля тем же способом иностранец залез в другой дом и забрал мужские часы и ювелирные украшения на сумму 66 448 рублей.

Несколько похищенных колец мужчина продал на автовокзале в Пензе и купил на полученные деньги билет до Саратова. Остальные вещи злоумышленник сбыл в Казахстане.

Он полностью признал свою вину, но ущерб не возместил. В марте 2026-го иностранца осудили за кражи в Омске, рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Мужчине назначили окончательное наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный не согласился с приговором, предположив, что ему неверно зачли время содержания под стражей в срок наказания, и обжаловал решение.

«Приговор судебной коллегией по уголовным делам признан законным и обоснованным», - сообщили в Пензенском областном суде.

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