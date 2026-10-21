Юного пензенца подозревают в продаже аккаунтов в мессенджерах

В Пензе полицейские задержали 21-летнего юношу, занимавшегося продажей аккаунтов в мессенджерах.

На злоумышленника вышли после получения оперативной информации о том, что третьим лицам передается информация, необходимая для авторизации пользователей в Сети.

Молодой человек во всем признался. Он пояснил, что нашел эту «работу» в интернете. В его обязанности входили покупка пустых сим-карт и их регистрация на третьих лиц через «Госуслуги».

Затем пензенец выставлял сим-карты на продажу вместе с учетной записью в мессенджере.

По данному факту возбудили уголовное дело. Юноше грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.