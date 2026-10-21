Юного пензенца подозревают в продаже аккаунтов в мессенджерах

Криминал

Юного пензенца подозревают в продаже аккаунтов в мессенджерах
Печать
Max

В Пензе полицейские задержали 21-летнего юношу, занимавшегося продажей аккаунтов в мессенджерах.

На злоумышленника вышли после получения оперативной информации о том, что третьим лицам передается информация, необходимая для авторизации пользователей в Сети.

Молодой человек во всем признался. Он пояснил, что нашел эту «работу» в интернете. В его обязанности входили покупка пустых сим-карт и их регистрация на третьих лиц через «Госуслуги».

Затем пензенец выставлял сим-карты на продажу вместе с учетной записью в мессенджере.

По данному факту возбудили уголовное дело. Юноше грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
интернет соцсеть полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!