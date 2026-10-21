Жительница Кузнецка напала на полицейского с феном

Криминал

Жительница Кузнецка напала на полицейского с феном
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40-летнюю жительницу Кузнецка осудили за применение насилия в отношении полицейского: она ударила его феном.

Инцидент произошел 28 июля на территории городского отдела МВД России. Женщину доставили туда для составления протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Будучи возмущенной фактом задержания, подсудимая достала из своей сумки фен и нанесла им удар в область правой брови сотруднику полиции. В результате нападения потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения в виде ссадины, не повлекшие вреда здоровью», - сообщили в Кузнецком районном суде.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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