В Кузнецке мужчину избили из-за работ на кладбище

Криминал

В Кузнецке мужчину избили из-за работ на кладбище
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В Кузнецке конфликт из-за кладбищенских работ обернулся уголовным делом.

В полицию с заявлением о побоях обратился 64-летний горожанин. Он рассказал, что пострадал от рук 41-летнего мужчины.

Правоохранители начали проверку и установили, что подозреваемый должен был уложить плитку на кладбище, но прошло много времени, а работы не были сделаны. Исполнитель и заказчик поссорились. Первый ударил второго 2 раза в глаз и 3 - в челюсть.

Травмы пострадавшего квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

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