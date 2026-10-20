По делу о падении наледи на подростка в Пензе вынесли приговор

Криминал

По делу о падении наледи на подростка в Пензе вынесли приговор
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В Пензе вынесли приговор 52-летнему директору управляющей организации, по вине которого пострадал юноша 2008 года рождения.

ЧП случилось днем 3 марта этого года на улице Суворова. Молодой человек шел по тротуару у дома № 90а, и на него рухнул снег с крыши. Здоровью юноши был нанесен тяжкий вред, сообщили в региональном СУ СКР. Он находился между жизнью и смертью.

В тот же день по факту случившегося возбудили уголовное дело. Директора управляющей компании задержали и заключили под домашний арест.

Следователи установили, что в период с 27 января по 3 марта мужчина не принял должных мер по организации регулярной расчистки крыши, хотя ему было известно, что там скопилась наледь и образовались сосульки.

Директор не признал свою вину.

«Суд с учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев», - рассказали в областной прокуратуре.

С мужчины в пользу пострадавшего взыскали 800 000 рублей компенсации морального вреда.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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