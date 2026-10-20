В Пачелме хулигана осудили за удар полицейского шваброй

Криминал

В Пачелме хулигана осудили за удар полицейского шваброй
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Жителя Пачелмского района, прежде уже имевшего проблемы с законом, осудили за применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.

В августе этого года сельчанин хулиганил, будучи нетрезвым, в общем коридоре многоквартирного жилого дома. Пострадавшая от его буйства женщина вызвала полицию.

Прибывший сотрудник потребовал прекратить беспорядки и предложил дебоширу проследовать с ним в отделение для дальнейшего разбирательства.

Недовольный таким поворотом агрессор сильно ударил полицейского деревянной шваброй по руке и голове. Нанесенный здоровью вред оценили как средний.

Сельчанин признал вину и раскаялся. С учетом всех обстоятельств его приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

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