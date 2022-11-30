На Западной Поляне задержали семейную пару, напавшую на таксиста

30.11.2022 | 09:45

В Пензе муж и жена избили таксиста. Агрессивных пассажиров задержали на улице Попова в микрорайоне Западная Поляна.

В 1:55 правоохранителям поступил вызов от водителя такси. Мужчина рассказал, что подвозил двух пассажиров, но, прибыв по адресу, они набросились на него с кулаками, после чего скрылись.

По его словам, клиенты были пьяны.

На место инцидента выехали сотрудники Росгвардии. Они опросили таксиста, узнали, в каком именно направлении убежали его обидчики, и получили их приметы.

«Во дворе одного из домов на улице Попова мужчину и женщину 39 лет задержали. Отрицать свою причастность к произошедшему семейная пара не стала», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства хулиганов доставили в отдел полиции.