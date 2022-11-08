Бессоновец объяснил удары кухонным топориком по голове ребенка

В Пензе 19-летний юноша из Бессоновского района, ударивший ребенка кухонным топориком, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, 20 января 2021 года молодой человек подошел к 10-летнему мальчику у подъезда дома на улице Глазунова. Ребенок в тот момент звонил в домофон. Юноша три раза ударил школьника лезвием кухонного топорика по голове. Затем, подумав, что смерть жертвы неизбежна, агрессор скрылся с места происшествия.
«Ребенку была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, вызванная вышедшей встречать его бабушкой», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Травмы ребенка квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Личность злоумышленника установили и задержали его в ночь на 24 января.
Свою вину молодой сельчанин признал. Он пояснил, что причиной преступления стали конфликты в семье, из-за которых он пребывал в стрессе и состоянии озлобленности.
«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», - добавила Светлана Артамонова.
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