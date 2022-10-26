Пензенские полицейские остановили машину с крупной партией наркотиков

26.10.2022 | 19:41

Из специально оборудованного тайника полицейские достали аккуратно запакованные свертки. Под панелью легковой машины уместилось 20 штук.

«На трассе в районе рабочего поселка Мокшан был задержан автомобиль под управлением 38-летнего жителя города Тольятти Самарской области. Все свертки были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством (гашиш), массой около 2 килограммов», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Михаил Тюрин.

В задержании злоумышленника принимали участие представители разных подразделений полиции при силовой поддержке спецназа.

«Наркотическое средство он забрал в тайнике-закладке на территории Московской области и планировал сбыть на территории Самарской области. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказал Михаил Тюрин.

Наркокурьеру грозит до 20 лет тюрьмы.