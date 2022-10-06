Криминал

Кузнечанка при посещении храма лишилась кошелька с деньгами

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Кузнецкая полиция разыскивает злоумышленника, совершившего кражу в святом месте.

К правоохранителям обратилась 73-летняя горожанка, на собственном опыте испытавшая справедливость пословицы: «На бога надейся, а сам не плошай».

Женщина рассказала, что пришла на утреннюю службу в местный храм и повесила сумку на вешалку. Закончив молитву, пенсионерка взяла сумку и обнаружила, что какой-то богохульник воспользовался ее доверчивостью: кошелек, в котором лежали 7 100 рублей, исчез.

Прихожанка подала заявление в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемого. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда православные жители области становятся жертвами воров при посещении церквей.

Так, в сердобском храме Архангела Михаила 70-летний бродяга украл пакет с 6 000 рублей, который положила на лавочку 77-летняя пенсионерка. Воришку задержали по горячим следам, он даже не успел потратить украденные деньги.

В Малой Сердобе 41-летний мужчина лишился сотового телефона, зайдя в местный храм. Он положил аппарат в карман куртки и сдал ее в гардероб, а при выходе обнаружил, что мобильник пропал. Полиция задержала 37-летнюю женщину. Та призналась, что улучила момент и вытащила мобильник из кармана куртки.

«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества! Не оставляйте дорогостоящие вещи и деньги без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - обращаются к гражданам сотрудники УМВД России по Пензенской области.

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