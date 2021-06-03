Бог дал - бомж взял: у пенсионерки в храме пропали деньги

03.06.2021 | 14:27

В сердобском храме Архангела Михаила, известном на всю Россию своей красотой и величием, произошло кощунство. Пенсионерка, пришедшая поставить свечку и помолиться, лишилась денег.

77-летняя прихожанка положила на лавочку пакет, в котором лежали 6 000 рублей. Когда же она вернулась мыслями с небес на землю, скамейка была пуста.

Сердобчанка, расстроенная пропажей денег в святом месте, немедленно обратилась в полицию. Участковый уполномоченный и сотрудники угрозыска по горячим следам нашли подозреваемого - им оказался 70-летний бродяга.

«Мужчина дал признательные показания. Похищенные средства он не успел потратить, и они были изъяты в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На бомжа возбуждено уголовное дело. Кража в храме может стоить ему двух лет свободы.