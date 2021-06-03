Криминал

Бог дал - бомж взял: у пенсионерки в храме пропали деньги

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В сердобском храме Архангела Михаила, известном на всю Россию своей красотой и величием, произошло кощунство. Пенсионерка, пришедшая поставить свечку и помолиться, лишилась денег.

77-летняя прихожанка положила на лавочку пакет, в котором лежали 6 000 рублей. Когда же она вернулась мыслями с небес на землю, скамейка была пуста.

Сердобчанка, расстроенная пропажей денег в святом месте, немедленно обратилась в полицию. Участковый уполномоченный и сотрудники угрозыска по горячим следам нашли подозреваемого - им оказался 70-летний бродяга.

«Мужчина дал признательные показания. Похищенные средства он не успел потратить, и они были изъяты в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На бомжа возбуждено уголовное дело. Кража в храме может стоить ему двух лет свободы.

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Гость||

Может Бог так распорядился. Бомжу нужно может

Гость||

И бох не помог,нужно всё на церкву отдавать и есть скоромную пищу только по праздникам великим.

Гость||

70-летнему сердобскому бомжу 6 000 рублей нужнее чем РПЦ.

Гость||

А чего бог дал бабке? К чему такой заголовок?

А кто у бомжа на шухере стоял???

Гость||

Гость писал(a):

А кто у бомжа на шухере стоял???
Бог?

Гость||

На уроке православной культуры учительница говорит: Дети! кто учится на 4 и 5 попадут в Рай,а кто на 2 и 3 попадут в Ад.

Вовочка: А,что нельза окончить школу и остаться живым?

Имя: Гость
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