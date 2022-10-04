Пензенские полицейские задержали москвичей с гашишем

04.10.2022 | 19:48

Двое жителей Московской области были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в Пензе на улице Володарского при попытке сбыта запрещенных препаратов. Подозреваемые передвигались на арендованном автомобиле марки BMW.

«В ходе осмотра места происшествия в салоне транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 31 полимерный сверток с порошкообразным веществом. Все изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области», - сообщила следователь СУ УМВД России по Пензенской области Светлана Лобачева.

Специалисты подтвердили, что содержимое пакетов - не что иное, как гашиш, общей массой около 100 граммов.

Задержанные признались, что работали закладчиками. Наркотики они забрали на территории Московской области и привезли в Пензу. Молодым людям 1992 и 1993 года рождения грозит до 15 лет лишения свободы. До вынесения решения суда они будут находиться под стражей.