Криминал

Устанавливают обстоятельства падения мужчины с крыши ДС «Буртасы»

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В Пензе возбудили уголовное дело после инцидента в ДС «Буртасы». Во время кровельных работ травмировался 35-летний мужчина.

ЧП случилось 20 августа.

Мужчина был начальником строительно-монтажной группы ООО, которое демонтировало кровельное покрытие дворца спорта. Он упал с крыши и получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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