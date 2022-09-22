Устанавливают обстоятельства падения мужчины с крыши ДС «Буртасы»

22.09.2022 | 16:29

В Пензе возбудили уголовное дело после инцидента в ДС «Буртасы». Во время кровельных работ травмировался 35-летний мужчина.

ЧП случилось 20 августа.

Мужчина был начальником строительно-монтажной группы ООО, которое демонтировало кровельное покрытие дворца спорта. Он упал с крыши и получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.