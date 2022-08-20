В Пензе мужчина провалился сквозь крышу ДС «Буртасы»

20.08.2022 | 16:40

В субботу, 20 августа, в Пензе произошел несчастный случай. О нем редакции портала PenzaInform.ru сообщила очевидица.

«На здании дворца спорта «Буртасы» мужчина ремонтировал крышу и провалился. Подъехали спасатели и скорая помощь, человека ищут, но найти не могут», - рассказала она.

В Пензенском пожарно-спасательном центре подтвердили: сообщение о ЧП поступило дежурному в 16:00.

Через несколько минут та же свидетельница происшествия проинформировала: пострадавшего нашли и доставили в машину скорой помощи.

В доказательство своих слов она предоставила сетевому изданию фотографии с места событий. На одной видно, как мужчину транспортируют на носилках через вестибюль дворца спорта. Предположительно, он получил травму головы.