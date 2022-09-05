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Криминал

В Пензе знакомство двух мужчин обернулось угоном и кражей

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Новый друг оказался вдруг непорядочным человеком. 56-летний житель Пензы обратился с заявлением в полицию о том, что приятель, с которым он накануне познакомился и распивал спиртные напитки, унес из его дома ноутбук и угнал припаркованный у подъезда автомобиль марки Chevrolet Niva.

«Сразу же на все посты и маршруты полиции в городе Пензе была передана ориентировка. В результате автомобиль потерпевшего был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Пензе рядом с домом потерпевшего. За рулем транспортного средства находился 28-летний житель города Пензы в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейским данный гражданин пояснил, что взял автомобиль у своего нового знакомого без его разрешения, чтобы покататься, после чего направился к дому потерпевшего, чтобы поставить автомобиль на место», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Наталья Захарова.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее злоумышленник уже был судим.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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