Пензенец может лишиться свободы за кражи из автомобилей

02.09.2022 | 18:53

Пензенские полицейские задержали жителя областного центра, который совершал кражи из припаркованных транспортных средств.

У одного автовладельца он похитил из машины перфоратор, шуруповерт и набор инструментов более чем на 10 тысяч, у другого - набор ключей и мангал.

«Со слов подозреваемого, кражи он совершал путем повреждения личинок в замках с помощью отвертки. Часть похищенных вещей полицейские изъяли у подозреваемого, остальное мужчина продал своему знакомому», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, его дальнейшую судьбу определит суд. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.