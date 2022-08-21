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Криминал

Не желавшему служить жителю села Вазерки вынесли приговор

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В Бессоновском районе на скамье подсудимых оказался житель села Вазерки. С 2018 года мужчина уклонялся от призыва на военную службу.

Как установил суд, мужчина состоит на воинском учете и лично под подпись получал повестки о явке в военный комиссариат Бессоновского и Мокшанского районов области.

Извещения сельчанин игнорировал, в учреждение не являлся и ничем не объяснял свое отсутствие. Каких-либо законных оснований для освобождения от службы он не имел, сообщили в Бессоновском районном суде.

Свою вину мужчина признал, а свои действия объяснил тем, что не хочет проходить службу в армии.

Служители Фемиды при вынесении решения учли характер и степень опасности совершенного сельчанином преступления и полное признание им вины и назначили штраф в 25 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Пензе суд апелляционной инстанции в разы увеличил штраф 23-летнему уклонисту. Молодому мужчине, игнорировавшему повестки в военкомат, предстоит заплатить 100 000 рублей.

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Гость||

Умрем за Путина,сечина,миллира,Ротенберга и т.д.

Гость||

За родину умирали в 1941-45годах а сей час за кого?

Гость||

Сейчас за бобло.только Сечины и Ротенберги живут за бобло,а ты должен подыхать.

Имя: Гость
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