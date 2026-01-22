Пензенец потерял 1,5 млн при чистке машины от снега во дворе

В Пензе задержали 59-летнего жителя Первомайского района. Его подозревают в краже 1,5 миллиона рублей и чужих документов.

Потерпевшим стал 49-летний пензенец. Деньги предназначались на покупку строительного оборудования.

«Однако, очищая транспортное средство от снега во дворе собственного дома, он оставил борсетку с деньгами и документами на крыше автомобиля. Затем, забыв об этом, он сел в машину и уехал», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Сумку, упавшую с автомобиля при выезде на улицу, нашел прохожий. Искать ее хозяина он не стал, а отнес к себе домой, планируя потратить деньги по своему усмотрению.

Личность злоумышленника установили при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Наличность и документы у него изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.