В Пензе закладчица спрятала «товар» в ореховую скорлупу

Сотрудники отдела уголовного розыска Пензенского ЛО МВД России на транспорте задержали на станции Арбеково 20-летнюю жительницу региона. Девушка делала закладки с наркотиками.

Во время досмотра у нее изъяли 8 свертков из изоленты с веществом темного цвета. Экспертиза показала, что это гашиш.

В своем телефоне нарушительница закона хранила координаты уже оборудованных тайников. Ориентируясь по данным, полицейские нашли еще 20 свертков.

«При осуществлении преступной деятельности закладки девушка прятала в скорлупу орехов, а ряд тайников обозначала ветками», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Общий вес изъятого вещества составил 28 г.

Возбуждено уголовное дело, закладчице грозит до 15 лет лишения свободы. Пока что она помещена под домашний арест.