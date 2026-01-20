Мошенник уговорил пензенского студента обокрасть 2 дома

В Пензе задержали 18-летнего студента колледжа. Молодого человека подозревают в краже денег и ювелирных изделий из двух домов в Первомайском районе.

Полиция установила, что студент проник в жилища в одном и том же квартале. В первом случае он залез через окно, которое разбил при помощи найденного в сарае газового ключа, во втором - зашел в дом через незапертую дверь гаража.

Похищенные ювелирные изделия парень отнес в ломбард. Общая сумма добытого превысила 800 000 рублей.

Студент во всем признался. По его словам, преступления он совершил под влиянием мошенника, с которым общался в течение недели.

Тот позвонил ему, представился сотрудником банка и заявил, что злоумышленники оформили кредит на мать юноши. Чтобы списать этот долг, собеседник попросил срочно перевести 700 000 рублей.

Таких средств у студента не было, и тогда мошенник успокоил его: якобы есть человек, готовый дать в долг нужную сумму, но в данный момент он в отъезде. Деньги придется взять самостоятельно, они хранятся в домах этого пензенца. Звонивший назвал адреса.

Юноша поверил собеседнику и сделал так, как тот ему сказал. Всю добытую сумму он перевел по указанным реквизитам.

«По словам подозреваемого, только спустя время у него появились сомнения в законности происходящего, однако сообщить об этом в полицию он не успел в связи с его задержанием», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По факту краж возбудили уголовные дела. Студента заключили под домашний арест.

«Сейчас сыщики устанавливают иных лиц, причастных к совершению данных преступлений», - добавили в полиции.