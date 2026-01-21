Решил вернуться в детство: пензенца подозревают в краже тюбинга

В Пензе из магазина детских товаров пропал тюбинг. Работник торговой точки обратился в полицию с заявлением о краже.

Он рассказал, что неизвестный забрал из зала товар стоимостью более 3 000 рублей.

Полицейские начали розыск и установили, что тюбинг похитил 40-летний пензенец, работавший в этом магазине. Мужчина во всем признался.

Он объяснил, что был в торговом зале, увидел тюбинг и он ему понравился. Поскольку денег на покупку у пензенца не было, он решил украсть «ватрушку».

«Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый вынес товар, не оплатив его на кассе. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

