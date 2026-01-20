Дроппера обязали вернуть кузнечанке часть потерянных сбережений

В Кузнецке женщина-инвалид потеряла свои сбережения. Злоумышленники выманили у нее 264 000 рублей под предлогом сохранения денег на «безопасных счетах».

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция установила, что одним из дропперов является 22-летний житель Алтайского края.

«Прокурор города в интересах заявительницы обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения», - рассказали в областной прокуратуре.

Требования надзорного органа удовлетворили. Молодой человек должен выплатить 33 000 рублей.

«Фактическое исполнение судебного решения и восстановление прав женщины находится на контроле надзорного ведомства», - добавили в прокуратуре.

