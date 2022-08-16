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Криминал

В Пензе иностранец продал почти 4 кг запрещенного в России вещества

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В Пензе 27-летнего иностранного гражданина ждет суд: он обвиняется в сбыте сильнодействующего вещества в крупном размере.

По версии следствия, группа злоумышленников с февраля 2022 года наладила поставки запрещенного в России вещества из Республики Вьетнам в Пензу.

Проживавший в Пензе вьетнамец получал посылки лично или просил сделать это знакомого, не подозревавшего о содержимом бандеролей, а затем сбывал покупателям таблетки.

Так, в марте он продал пензенцу товар весом 55,33 г, а в апреле - в разы больше: 3 764,59 г.

«Вещество было изъято у покупателя сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемый вину признал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

а кто запретил это вещество?

Гость||

Его бы заставить сожрать эти таблетки.

Гость||

Гость писал(a):

а кто запретил это вещес
Россия

Гость||

Сколько раков сняли?

Гость||

Гость писал(a):

Его бы заставить сожрать эти таблетки.
тогда ему будет хорошо а мне кажется их задача сделать ему плохо

Гость||

Гость писал(a):

а кто запретил это вещес

Россия

а кто она такая?

Гость||

Гость писал(a):

а кто она такая?
Тебе и знать не надо

Гость||

Звездочка это вещество?

Гость||

У нас запрещены все не сертифицированные вещества. Может он детей лечил?

Гость||

Гость писал(a):

Может он детей лечил?
Сколько раков сняли?

Гость||

Таблетки для повышения потенции. Во Вьетнаме они легальны и продаются даже не в аптеке а в магазинах.

Имя: Гость
Комментарий:

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