В Пензе иностранец продал почти 4 кг запрещенного в России вещества

16.08.2022 | 15:55

В Пензе 27-летнего иностранного гражданина ждет суд: он обвиняется в сбыте сильнодействующего вещества в крупном размере.

По версии следствия, группа злоумышленников с февраля 2022 года наладила поставки запрещенного в России вещества из Республики Вьетнам в Пензу.

Проживавший в Пензе вьетнамец получал посылки лично или просил сделать это знакомого, не подозревавшего о содержимом бандеролей, а затем сбывал покупателям таблетки.

Так, в марте он продал пензенцу товар весом 55,33 г, а в апреле - в разы больше: 3 764,59 г.

«Вещество было изъято у покупателя сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемый вину признал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Пензы.