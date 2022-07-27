Пензенец отправился за алкоголем и разбил чужой автомобиль

27.07.2022 | 18:45

Житель Пензы, мужчина 1992 года рождения, крепко выпил и хотел продолжения банкета. Но ноги отказывались идти в торговую точку, и тогда он решил отправиться за спиртным на автомобиле. Причем не на своем, а на принадлежащем его девушке. Злоумышленник дождался, пока она уснет, и забрал ключи.

«Сев в машину, он отправился в ближайшее питейное заведение, где приобрел алкоголь и поехал обратно. Однако до дома он не доехал, так как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в дорожно-транспортное происшествие с припаркованным на проезжей части автомобилем», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Алена Спирина.

Задержанный во время объяснения со стражами порядка заявил, что до происшествия не употреблял спиртное - только после.

«Я был не выпивши. Потом приехали ребята, привезли пиво. В состоянии аффекта я выпил, потом приехали сотрудники полиции. Я никуда не убегал, отказался от освидетельствования. Раскаиваюсь», - рассказал он.

Выяснилось, что за руль гражданин сел еще и без водительского удостоверения.

«На данный момент подозреваемый возместил причиненный ущерб владельцу припаркованного автомобиля. Также он взял обязательство возместить ущерб владельцу угнанной машины. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - уточнила Алена Спирина.