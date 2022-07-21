Криминал

В Пензе трое мужчин опустошили багажники нескольких машин

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Приехали к подругам, но встреча не состоялась - возможно, это и стало причиной преступления. Трое жителей Малосердобинского района решили не уезжать из Пензы с разбитыми сердцами и возместили расходы на дорогу за счет чужого имущества. Полицейские узнали об этом после того, как к ним поступило сообщение от жителя Пензы.

«Заявитель рассказал, что, подойдя к своему автомобилю, припаркованному возле дома, обнаружил дверки багажника открытыми. В дальнейшем при осмотре автотранспорта он увидел, что из машины были похищены аккумуляторная батарея, аудиооборудование, а также набор инструментов. В последующем в дежурную часть поступило еще четыре заявления о совершении аналогичных преступлений», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Смирнова.

Потерпевшие рассказали, что из их транспортных средств исчезло практически все, что можно было унести.

«Сосед мне сообщил, что открыт багажник автомобиля. Я спустился, обнаружил, что похищено все, что находилось в багажном отделении. Было потеряно достаточно времени. Вызвал сразу сотрудников полиции, которые оперативно отреагировали», - отметил мужчина.

Украденное похитители увезли домой и собирались продать повыгоднее. Однако сделать этого не успели, так как были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет», - пояснила Анастасия Смирнова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Приехали к подругам, но встреча не состоялась - возможно, это и стало причиной преступления. Трое жителей Малосердобинского района решили не уезжать из Пензы с разбитыми сердцами и возместили расходы на дорогу за счет чужого имущества.
Они рассчитывали,что им пензенские подруги возместят расходы на дорогу?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

собирались продать повыгоднее
главная ошибка,надо было отдать тем кто вам не дал.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Опустошили багажники не несколько, а нескольких машин!

- Хто стоит там за двермой?

- Эфто я, девица твой!

Имя: Гость
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