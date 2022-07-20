Криминал

Под Нижним Ломовом остановили машину с крупной партией наркотиков

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Крупную партию запрещенных веществ удалось перехватить сотрудникам правоохранительных органов на территории Пензенской области. Под Нижним Ломовом на федеральной автодороге «Урал» был остановлен автомобиль, в котором при досмотре нашли около трех килограммов наркотиков.

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть полимерных пакетов черного цвета с веществом внутри. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, в изъятых пакетах находится наркотическое средство (мефедрон)», - пояснил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

За рублем иномарки оказался 45-летний житель Набережных Челнов. Он пояснил, что запрещенное вещество забрал в тайнике на территории Ленинградской области и вез его в Оренбург.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил Михаил Тюрин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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