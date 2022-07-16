Криминал

Трое жителей Тамбова промышляли в Пензе автокражами

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В пензенскую полицию стали поступать заявления жителей города о кражах деталей их транспортных средств. Все автомобили - иностранного производства, припаркованы были в относительно безлюдных местах.

«Житель Железнодорожного района, 1983 года рождения, пояснил, что имеет в собственности автомобиль. Запустив двигатель, он услышал нехарактерный громкий звук. осмотрев транспортное средство, обнаружил отсутствие катализатора и датчика кислорода. Со слов заявителя, он не пользовался машиной несколько дней и не знает, когда и каким образом похищены детали», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Ольга Короткова.

Размер ущерба, причиненного неизвестными, составил около 60 тысяч рублей. На месте происшествия полицейские установили, что элемент выхлопной системы был похищен с помощью электроинструмента.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое молодых людей, проживающих в Тамбове, которые признались, что совершили данное преступление. С их слов, он намеренно прибыли в Пензу для совершения кражи, взяв с собой электрическую пилу с аккумулятором», - рассказала Ольга Короткова.

Совершив несколько хищений, злоумышленники вернулись в свой регион, где продали добычу, а деньги потратили. Теперь им предстоит ответить по закону за содеянное.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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