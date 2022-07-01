Пензенец угнал автомобиль и отправился в путешествие

01.07.2022 | 19:14

Посмотреть достопримечательности Саратова задумал 36-летний житель Пензы. В путешествие решил отправиться на автомобиле, а так как своего у него не было, он позаимствовал транспортное средство у другого жителя областного центра. Правда, в известность того не поставил, а просто угнал со станции технического обслуживания, на которой работал. Владелец машины обратился в полицию.

«В результате грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе и сотрудников ГИБДД ОМВД России по Петровскому району Саратовской области автомобиль заявителя был задержан на территории Саратовской области», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Елена Резникова.

Угонщик отправился в путешествие в состоянии алкогольного опьянения. Ранее подозреваемый уже был судим и в этот раз может лишиться свободы на срок до 5 лет.