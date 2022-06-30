Пензенские полицейские остановили машину с наркотиками

30.06.2022 | 18:54

Крупную партию запрещенного товара обнаружили пензенские полицейские при досмотре легкового автомобиля, который был остановлен в рабочем поселке Мокшан. Иномарку вел житель Тульской области, 1991 года рождения, в салоне находился москвич 1983-го. Стражи порядка нашли в потайном отсеке 7 пакетов с разными веществами.

«Согласно заключению эксперта, изъятое - наркотические средства: гашиш (309 г), части грибов (171 г), марихуана (142 г), MDMA (49 г), кокаин (30 г)» - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

Задержанные признались, что, будучи межрегиональными курьерами, специализирующимися на поставке запрещенных веществ, данную партию везли из Московской области в Саратовскую, где должны были спрятать закладки. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - пояснил Рашид Хабибулин.