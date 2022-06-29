Присяжные проявили снисхождение к пензячке, убившей мужчину молотком

29.06.2022 | 09:42

В Пензе суд пересмотрел первый приговор 38-летней горожанке, убившей человека, и вынес новый.

Преступление произошло в конце августа 2019 года. Женщина и ее 43-летний сожитель находились в дачном домике ее отца в пензенском садоводческом товариществе «Заря».

Пара поссорилась, женщина схватила металлический молоток и как минимум четыре раза ударила оппонента по голове. От полученной травмы тот скончался на месте. А убийца прикопала труп и скрылась.

8 сентября на дачу приехал хозяин - отец женщины. Обнаружив тело, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Пензячка частично признала вину: по ее словам, пьяный сожитель начал ее избивать, а она защищалась и помнит, что нанесла ему в целях самообороны только 1-2 удара.

Она подала ходатайство о суде присяжных. Те рассмотрели доказательства, представленные прокурором, и единогласно признали горожанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Основываясь на этом вердикте, в ноябре 2020 года суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Однако женщина и ее защитники подали жалобы, и суд апелляционной инстанции отменил приговор в связи с процессуальными нарушениями.

«По итогам нового рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных заседателей единодушным вердиктом признала подсудимую виновной в умышленном причинении смерти потерпевшему (убийстве) и недоказанным ее нахождение в состоянии необходимой обороны. Вместе с тем присяжные признали ее достойной снисхождения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге суд вынес новый приговор - 8 лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск матери погибшего мужчины о компенсации морального вреда и в ее пользу с осужденной взыскан 1 млн рублей. А иск о возмещении материального ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.