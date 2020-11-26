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Криминал

В Пензе осудили женщину, забившую знакомого молотком

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36-летняя жительница Пензы ответит за смерть знакомого. Коллегия присяжных заседателей признала ее виновной в причинении здоровью мужчины тяжкого вреда, повлекшего его гибель. Приговор женщине огласили в Октябрьском районном суде в среду, 25 ноября.

«По делу установлено, что в один из дней в период с 26 по 31 августа 2019 года женщина и ее 43-летний знакомый находились в дачном домике ее отца на участке садоводческого товарищества «Заря» в г. Пензе», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина и женщина поссорились. Она взяла металлический молоток и как минимум четыре раза ударила его по голове. От полученной травмы тот скончался на месте. Злоумышленница прикопала труп и скрылась.

8 сентября на дачу приехал хозяин - отец женщины. Обнаружив тело, он обратился в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Пензячка частично признала вину (по словам женщины, она помнит только 1-2 удара, нанесенные в целях самообороны) и попросила о суде присяжных.

Те рассмотрели доказательства, представленные прокурором, и единогласно признали горожанку виновной. Основываясь на этом вердикте, суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнила Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Закапывать лучше надо было.Поленилась .

Гость||

Твоя просьба будет исполнена

Гость||

Куда она его забила?

Гость||

Мужик за интим не заплатил, вот она и пришла в ярость

Имя: Гость
Комментарий:

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