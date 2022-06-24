В Заречном любительница пьяной езды будет работать на общество

24.06.2022 | 17:07

49-летняя уроженка Пензы из-за приверженности к пьяной езде будет работать на благо общества. Такое решение принял Зареченский городской суд.

Год назад, в июне 2021-го, мировой суд Заречного подверг женщину административному аресту за управление машиной в состоянии опьянения при отсутствии водительских прав. Однако это не отрезвило автолюбительницу.

В апреле 2022 года у КПП № 6 на улице 20-я Дорога в Заречном инспектор ДПС остановил Chevrolet Lanos и отстранил женщину-водителя от управления. Освидетельствование прямо на месте на состояние опьянения показало наличие алкоголя.

В суде автовладелица полностью согласилась с предъявленным ей обвинением. Служители Фемиды приговорили ее к 180 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.