Криминал

В Заречном любительница пьяной езды будет работать на общество

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49-летняя уроженка Пензы из-за приверженности к пьяной езде будет работать на благо общества. Такое решение принял Зареченский городской суд.

Год назад, в июне 2021-го, мировой суд Заречного подверг женщину административному аресту за управление машиной в состоянии опьянения при отсутствии водительских прав. Однако это не отрезвило автолюбительницу.

В апреле 2022 года у КПП № 6 на улице 20-я Дорога в Заречном инспектор ДПС остановил Chevrolet Lanos и отстранил женщину-водителя от управления. Освидетельствование прямо на месте на состояние опьянения показало наличие алкоголя.

В суде автовладелица полностью согласилась с предъявленным ей обвинением. Служители Фемиды приговорили ее к 180 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

как могли лишить если у неё их нету ... так-же как и мозгов у писаки..

Гость||

Гость писал(a):

как могли лишить если у неё их нету ... так-же как и мозгов у писаки..
Прав не было на момент остановки сотрудником ГАИ. Если не может удержаться от пьяной езды - лишать прав. Алкоголизм неизлечим, это психическое заболевание. Есть ремиссии, длительные ремиссии - нечастое явление.

Гость||

На мотике можно...

Гость||

А на электросамокатах можно вон по московской разъезжают

Имя: Гость
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