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Криминал

В Пензе полиция задержала мужчину, повредившего четыре машины

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В Пензе проводится проверка по факту повреждения автомобилей на Коммунистической, 41Б. Инцидент произошел рано утром в среду, 13 апреля.

Сообщение, что некий гражданин наносит урон припаркованным во дворе машинам, поступило в правоохранительные органы около 5:00.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали предполагаемого агрессора и установили его личность. В тот момент гражданин находился в состоянии опьянения.

От рук дебошира пострадали четыре автомобиля. Их владельцы написали заявления в полицию, была назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой планируется принять решение. Что именно толкнуло мужчину на поступок, не сообщается.

По словам очевидцев, самый серьезный ущерб нанесен «Ладе-Гранте». Одна из местных жительниц сняла на видео, как мужчина разбил лобовое стекло, после чего был остановлен прохожим. Ролик опубликовали в водительском чате в Viber.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео viber.com
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