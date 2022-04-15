В Пензе полиция задержала мужчину, повредившего четыре машины

15.04.2022 | 11:59

В Пензе проводится проверка по факту повреждения автомобилей на Коммунистической, 41Б. Инцидент произошел рано утром в среду, 13 апреля.

Сообщение, что некий гражданин наносит урон припаркованным во дворе машинам, поступило в правоохранительные органы около 5:00.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали предполагаемого агрессора и установили его личность. В тот момент гражданин находился в состоянии опьянения.

От рук дебошира пострадали четыре автомобиля. Их владельцы написали заявления в полицию, была назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой планируется принять решение. Что именно толкнуло мужчину на поступок, не сообщается.

По словам очевидцев, самый серьезный ущерб нанесен «Ладе-Гранте». Одна из местных жительниц сняла на видео, как мужчина разбил лобовое стекло, после чего был остановлен прохожим. Ролик опубликовали в водительском чате в Viber.