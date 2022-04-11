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Криминал

Пензенец сбросил женщину с балкона за отказ в интиме

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В Пензе озвучили приговор 42-летнему горожанину. Мужчину обвинили в покушении на убийство 54-летней собутыльницы.

Инцидент произошел 4 апреля 2021 года на Ульяновской улице. Пензенец вместе со знакомыми устроил застолье в своей комнате в общежитии. Около 21:00 он и гостья вышли освежиться и покурить на балкон.

Однако мирное общение не заладилось. Мужчина и женщина поссорились. Рассерженный хозяин схватил гостью за ноги и перебросил через перила. Собутыльница упала с высоты 6,9 метра.

Женщина выжила, медики оказали ей помощь. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

На суде пензенец свою вину не признал. По его словам, с женщиной он знаком ранее не был. После нескольких доз спиртного горожанин уснул, а о случившемся узнал от сотрудников полиции.

«Однако в ходе следствия он давал признательные показания, сообщив, что ссора между ним и потерпевшей произошла из-за ее отказа вступить с ним в интимную связь. Эти показания согласуются с показаниями потерпевшей», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Кроме того, мужчину обвинили в уклонении от административного надзора. В мае 2020 года он освободился из тюрьмы и должен был явиться в полицию для регистрации, передать сведения о месте жительства. Однако горожанин не стал этого делать и не объяснил уполномоченным лицам причины.

«За совершение двух преступлений гражданину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также к назначенному наказанию присоединена неотбытая часть дополнительного наказания по ранее вынесенному приговору в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе.

Пензенец счел решение слишком строгим и подал апелляцию, однако приговор оставили без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

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Гость||

Обоим мадам было 54 года: https://www.penzainform.ru/news/crime/2022/04/08/kurtka_na_goloe_telo_stala_povodom_dlya_ubijstva_v_tamalinskom_rajone.html

Гость||

А попытку к изнасилованию ему не инкреминировали?

Для веселухи...

Гость||

Сама пришла,сама пила,сама курила. А в интиме отказала. Девственница,наверно,до сих лет.

Гость||

Если женщина говорит нет,это означает да.

Гость||

Гость писал(a):

Если женщина говорит нет,это означает да.
Это означает изнасилование.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина выжила
па женщина потерпевшая что сказала на суде?

Гость||

Я отсидел за износ, и что вышел крытым

Гость||

Не долго мучалась старушка,

В сиделых опытных руках...

Имя: Гость
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