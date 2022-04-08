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Криминал

В Пензе пьяный сварщик угнал и бросил внедорожник

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«Решил украсть машину, доехать в другой город и продать», - сообщил подозреваемый.

Мужчина рассказал о своих пьяных планах в отделении полиции. Гражданин другого государства работал сварщиком на пензенском предприятии, проживал там же, в бытовке. Однажды ночью он крепко выпил и решил похитить автомобиль Nissan, принадлежащий сотруднику организации. Открыть и завести машину не составило труда, поскольку ключи от нее владелец оставил в том же вагончике.

«Двигаясь по проселочным дорогам, чтобы не привлекать внимания, он направился в сторону Саратовской области, однако в пути у него закончился бензин. Бросив внедорожник, мужчина отправился на поиски топлива в ближайший населенный пункт, но, получив отказ от сотрудников автозаправочной станции, решил не возвращаться к месту стоянки автомобиля и уехал с попутным транспортом в другой регион», - пояснила следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе Ангелина Хайр.

Подозреваемого в совершении преступления нашли за пределами Пензенской области. Свою вину он уже признал.

«В поступке я раскаиваюсь. Сейчас я понимаю, что виноват. Готов понести ответственность по закону», - рассказал подозреваемый.

Похищенную машину уже вернули владельцу, а угонщику теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

"... Ангелина Хайр..." - круто! Прямо как Антилопа Кастраки!

Гость||

Это нелегал сработал?

Гость||

Жадность. Хороший сварщик очень неплохо получает, калымит. Мало показалось.

Гость||

Ворота заварил двойным?

Гость||

Сколько см у него сварочный аппарат

Имя: Гость
Комментарий:

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