В Мосгорсуде объяснили особую сложность дела Белозерцева

28.03.2022 | 14:49

Каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов, не установлено.

Об этом говорится в апелляционном постановлении судьи Натальи Борисовой от 2 марта, опубликованном на официальном сайте Мосгорсуда.

«Особая сложность уголовного дела обусловлена его значительным объемом, необходимостью проведения следственных и процессуальных действий на территории иного субъекта РФ, сложных судебных экспертиз, осмотра значительного объема изъятых предметов и документов», - поясняется в материале.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев, будучи главой региона, через посредников принял деньги и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Иван Белозерцев содержится под стражей второй год, срок его пребывания в СИЗО продлен до 20 июня 2022 года.