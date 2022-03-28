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Криминал

В Мосгорсуде объяснили особую сложность дела Белозерцева

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Каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов, не установлено.

Об этом говорится в апелляционном постановлении судьи Натальи Борисовой от 2 марта, опубликованном на официальном сайте Мосгорсуда.

«Особая сложность уголовного дела обусловлена его значительным объемом, необходимостью проведения следственных и процессуальных действий на территории иного субъекта РФ, сложных судебных экспертиз, осмотра значительного объема изъятых предметов и документов», - поясняется в материале.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев, будучи главой региона, через посредников принял деньги и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Иван Белозерцев содержится под стражей второй год, срок его пребывания в СИЗО продлен до 20 июня 2022 года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — mos-gorsud.ru
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Гость||

здоровье у него бычье

Гость||

penzainform.ru писал(a):

через посредников принял деньги и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.
Мы помним маски по 50 рублей и полицейские облавы...

Гость||

а бардёры

Гость||

Январь-сентябрь 20го- разгар ковида.Кому война-кому мать родна.Органам надо проследить за финансовыми потоками вокруг беженцев,нанести упреждающий удар,что бы потом не было мучительно больно.

Имя: Гость
Комментарий:

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