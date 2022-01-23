Молодому пензенцу грозит тюрьма из-за 0,7 литра французского коньяка

23.01.2022 | 10:47

В Пензе 23-летнего местного жителя подозревают в магазинной краже. Молодой человек не стал оплачивать бутылку французского коньяка объемом 0,7 литра.

Стоимость товара превышает 8 000 рублей.

О краже спиртного неизвестным в полицию сообщил специалист службы безопасности магазина. Оперативники быстро установили подозреваемого. Злоумышленник признался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»)», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Теперь ценителю французского спиртного грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В начале января сотрудники Росгвардии по горячим следам нашли 20-летнего юношу, «забывшего» оплатить бутылку спиртного стоимостью 3 500 рублей в магазине на Саранской улице. В поисках злоумышленника правоохранителям помогли прохожие, заметившие, где он скрылся.