В Пензе юноша забыл оплатить дорогой алкоголь и пожалел

03.01.2022 | 10:46

В Пензе сотрудники Росгвардии по горячим следам нашли 20-летнего подозреваемого в краже алкоголя из магазина на Саранской улице.

В воскресенье, 2 января, около 8:00 правоохранители получили сообщение: из торгового зала неизвестный забрал бутылку спиртного стоимостью 3 500 рублей и скрылся, не оплатив товар.

На место прибыла группа задержания Росгвардии, патрулировавшая улицы. Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и приступили к поиску злоумышленника.

«Благодаря опросу прохожих росгвардейцам удалось выяснить, что подозреваемый скрылся в доме, который находился неподалеку. В многоэтажке на улице Каракозова гражданин был задержан, его опознал охранник магазина», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Выяснилось, что юноша находится в розыске по подозрению в совершении грабежа. Для дальнейшего разбирательства пензенца доставили в полицию.