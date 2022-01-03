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Криминал

В Пензе юноша забыл оплатить дорогой алкоголь и пожалел

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В Пензе сотрудники Росгвардии по горячим следам нашли 20-летнего подозреваемого в краже алкоголя из магазина на Саранской улице.

В воскресенье, 2 января, около 8:00 правоохранители получили сообщение: из торгового зала неизвестный забрал бутылку спиртного стоимостью 3 500 рублей и скрылся, не оплатив товар.

На место прибыла группа задержания Росгвардии, патрулировавшая улицы. Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и приступили к поиску злоумышленника.

«Благодаря опросу прохожих росгвардейцам удалось выяснить, что подозреваемый скрылся в доме, который находился неподалеку. В многоэтажке на улице Каракозова гражданин был задержан, его опознал охранник магазина», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Выяснилось, что юноша находится в розыске по подозрению в совершении грабежа. Для дальнейшего разбирательства пензенца доставили в полицию.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Дымоход прочистить и провезти в мусорном контейнеры по Московской

Гость||

Правильно этой бутылкой и надобно дымоход прочищать.

Гость||

Ноги вырвать и спички вставить,чтобы не бегал.

Гость||

Михалыч! Понять и простить!!!

Имя: Гость
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